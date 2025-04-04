KSK nefes nefese

Nesine 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezon başından beri zirve yarışından kopmayan Karşıyaka, son 4 haftaya ikinci sıradaki yerini perçinleyerek girdi. Grupta son haftalarda gaza basarak müthiş bir seri yakalayan, salı günü evindeki erteleme sınavında Kuşadasıspor'u 5-1'le geçip 54 puana ulaşan Kaf-Kaf, rakiplerinden Bld Kütahyaspor'un mağlup olmasıyla son 4 maç öncesi üçüncü sıraya yükselen Düzcespor'un 5 puan önünde yer aldı. İzmir temsilcisi, direkt şampiyonluğu ıskalasa bile Play-Off'ta ilk iki turda maç yapmadan grup finaline kalacak ikinci sıra için yerini büyük oranda sağlamlaştırdı. Karşıyaka'nın Kuşadasıspor maçında sakatlanan oyuncularının durumu belli oldu. Kaleci Hakan'ın adalesinde çekme olduğu, önemli bir durumunun bulunmadığı öğrenildi. Bedirhan'ın ise MR'ında bağlarında yırtık tespit edilirken, kaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirsiz. Göğüs ağrısı nedeniyle kadroda olmayan Hakan Barış, kardiyoloji muayenesinden geçti.