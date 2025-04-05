Göztepe Basket kayıp istemiyor

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu'nda ikinci hafta heyecanı bugün yaşanacak. İlk maçında grubun güçlü ekiplerinden Kahramanmaraş'ı 93-80 yenen Göztepe, ikini maçında Etimesgut'a konuk olacak. Zorlu karşılaşma 15.30'da başlayacak. Ankara ekibi ilk maçında Ege Üniversitesi'ne 74-63 kaybetmişti. Sarı-kırmızılılar Ankara'dan galibiyetle dönerek zirvedeki yerini korumak istiyor. Göz-Göz bu maçın ardından 11 Nisan'da evinde Eskişehir Basket'i konuk edecek. Final grubunu ilk 2 sırada tamamlayacak ekipler Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek.