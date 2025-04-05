Horoz hareketli

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme ve FIFA tarafından borçları yüzünden yine puanlarının silinmesi kıskacındaki Denizlispor'da yönetim açıklama yapıp istifa eden Başkan Erhan Ergil'in istifasının kabul edildiğini duyurdu. Yeşil-siyahlılar, eski başkan olan Ahmet Yalın Yıldırım'ın da daha önce kurulan Denizlispor Anonim Şirketi'ndeki hisselerini bedelsiz olarak kulübe devretmeyi kabul ettiğini de açıkladı. Denizlispor'da kulüp sözcüsü olan Melih Yanık imzalı açıklamada, "Denizlispor Kulüp Başkanımız Sayın Erhan Ergil, kendi isteğiyle görevinden istifa etmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından istifası kabul edilmiştir. Önceki kulüp başkanımız Sayın Ahmet Yalın Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonucunda, Denizlispor A.Ş. hisselerinin herhangi bir bedel talep edilmeksizin devri konusunda anlaşmaya varılmıştır" denildi.

EK SÜRE TALEP EDİLDİ

Bu sezon daha önce kulübün 6 puanının silinmesine neden olan Süper Lig dönemindeki eski yabancı futbolcularından Tiago Lopes'in yanı sıra Djedje'ye 115 bin Euro ödeme yapamazsa FIFA'dan yine puan silme cezası alacak Denizlispor'da sürenin 7 Nisan Pazartesi gününe ertelenmesi için girişimde bulunulduğu da duyuruldu. Açıklamada, "3 Nisan olan son ödeme tarihinin, Türkiye'de resmi tatil ilan edilmesi sebebiyle 7 Nisan'a ertelenmesi konusunda FIFA ve TFF nezdinde girişimlerde bulunulmuş olup, sonuç beklenmektedir. Taleplerimizin kabul edilmesi halinde, ilgili ödemelerin tarafımızca yapılacağı taahhüt edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

EDİRNESPOR MAÇI ÜCRETSİZ OLDU

Denizlispor'un pazar günü saat 15.00'te evinde oynayacağı kritik Edirnespor maçının biletleri ücretsiz oldu. Yeşil-siyahlı yönetim, 10 bilet değıtılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pazar günü saat 15:00'da Atatürk Stadyumu'nda oynayacağımız Edirnespor maçında 10 Bin Denizlispor sevdalısını takımımıza desteğe davet ediyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde takımımızı yanlız bırakmayalım. 10 bin Horoz ile hem tribünde hem sahada tarih yazacağız" ifadeleri kullanıldı.