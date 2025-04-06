Kaf-Kaf potada üzgün

BasketboL Süper Ligi'nde evinde geçen hafta Bursaspor'u yendikten sonra deplasmanda Darüşşafaka'ya 84-75 mağlup olan Karşıyaka'da Başantrenör Ahmet Çakı ligde kalma hedefini gerçekleştirmek için tüm takımın bir arada hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çakı, "Maça oyunun kontrolünü elimize almak amacıyla başladık. İlk yarıda bu stratejide başarılı olduk ve istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ancak ikinci yarıda Gallinat'in eksikliği, sınırlı olan rotasyonumuzu daha da daralttı. Son çeyrekte elimizdeki fırsatları daha iyi değerlendirebilseydik, maçın sonuna daha güçlü bir şekilde girebilirdik" dedi. Çakı, "İlk geldiğim gün söylediğim gibi, ligde kalma hedefi her zaman zordur. Bu hedefi başarmak için en başta tüm takım bir arada olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Çakı, "Gallinat'in sakatlığını ve hafif sakatlıklarına rağmen sahada olan diğer oyuncularımızın durumlarını iyileştirerek, evimizde oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.