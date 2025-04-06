  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Kaf-Kaf potada üzgün

Kaf-Kaf potada üzgün

Darüşşafaka’ya 84-75 mağlup olan Karşıyaka ligde kalma adına avantaj yakalayamadı, Ahmet Çakı, “Hedefi gerçekleştirmek için bir arada olmalıyız” dedi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kaf-Kaf potada üzgün

BasketboL Süper Ligi'nde evinde geçen hafta Bursaspor'u yendikten sonra deplasmanda Darüşşafaka'ya 84-75 mağlup olan Karşıyaka'da Başantrenör Ahmet Çakı ligde kalma hedefini gerçekleştirmek için tüm takımın bir arada hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Çakı, "Maça oyunun kontrolünü elimize almak amacıyla başladık. İlk yarıda bu stratejide başarılı olduk ve istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Ancak ikinci yarıda Gallinat'in eksikliği, sınırlı olan rotasyonumuzu daha da daralttı. Son çeyrekte elimizdeki fırsatları daha iyi değerlendirebilseydik, maçın sonuna daha güçlü bir şekilde girebilirdik" dedi. Çakı, "İlk geldiğim gün söylediğim gibi, ligde kalma hedefi her zaman zordur. Bu hedefi başarmak için en başta tüm takım bir arada olmamız gerekli" ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Çakı, "Gallinat'in sakatlığını ve hafif sakatlıklarına rağmen sahada olan diğer oyuncularımızın durumlarını iyileştirerek, evimizde oynayacağımız Aliağa Petkimspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA