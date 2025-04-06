Kartal’da Wolfe sesleri

Beşiktaş, mukavelesi sezon sonunda bitecek olan Masuaku'nun yerine arayışa başladı. Sol bek için alternatifleri takibe alan siyah-beyazlıların ilk hedefe Hollanda ekibi Alkmaar'ın formasını giyen David Moller Wolfe. 22 yaşındaki futbolcu için resmi görüşmelerin yakında başlaması bekleniyor. Norveçli futbolcunun tahmini piyasa değeri 6 milyon Euro civarında. 1.87 boyundaki oyuncunun 30 Haziran 2028'e kadar mukavelesi bulunuyor. Norveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Wolfe'nin, Beşiktaş'a sıcak baktığı belirtildi. Wolfe'nin vatandaşı Solskjaer'in de takımın başında olmasının bu transferin gerçekleşme ihtimalini artırdığı konuşuluyor. Kara Kartal sol beke takviye gerçekleştirdikten sonra ise hücum hattında değişim planlıyor.