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Petkim nefes aldı

Ege derbisinde İzmir ekibi taraftarı önünde Merkezefendi Basket’i 82-78’lik skorla mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Petkim nefes aldı
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren iki Ege ekibinin maçında Aliağa Petkimspor sahasında Merkezefendi Basket'i 82-78 mağlup etti. Müsabakanın ilk çeyreğini İzmir temsilcisi 17-14'lük üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta da görüntü değişmezken, bu kez Denizli ekibi 35-34'lük skorla soyunma odasına önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 60-60'lık eşitlikle geçilirken, son periyotta Aliağa Petkimspor sahasında Merkezefendi Basket'i 82-78'lik skorla yenerek üç maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bu sonuçla galibiyetini 9'a, puanını 32'ye çıkaran İzmir ekibi 12. sıraya tırmanırken, 7 galibiyet ve 31 puanda kalan Denizli ekibi ise 15. basamakta yer aldı.
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