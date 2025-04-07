Petkim nefes aldı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren iki Ege ekibinin maçında Aliağa Petkimspor sahasında Merkezefendi Basket'i 82-78 mağlup etti. Müsabakanın ilk çeyreğini İzmir temsilcisi 17-14'lük üstünlükle tamamladı. İkinci periyotta da görüntü değişmezken, bu kez Denizli ekibi 35-34'lük skorla soyunma odasına önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreği 60-60'lık eşitlikle geçilirken, son periyotta Aliağa Petkimspor sahasında Merkezefendi Basket'i 82-78'lik skorla yenerek üç maçlık galibiyet hasretini bitirdi. Bu sonuçla galibiyetini 9'a, puanını 32'ye çıkaran İzmir ekibi 12. sıraya tırmanırken, 7 galibiyet ve 31 puanda kalan Denizli ekibi ise 15. basamakta yer aldı.