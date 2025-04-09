Fener’de rota Skriniar

Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile aradaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlamasına da başladı. Sarı-lacivertlilerde ana hedef, devre arasında kiralık olarak takıma katılan Milan Skriniar'ı gelecek sezon da takımda tutmak. Fransız ekibi PSG'den takıma katılan Skriniar, Trabzonspor maçı sonrası, "Çözüm bulmak için elimizden geleni yapacağız" diyerek sarı-lacivertli yönetime sözleşme uzatmaya hazır olduğunun mesajını gönderdi. Sezon sonunda PSG'ye geri dönecek olan 30 yaşındaki Slovak stoper için sarı-lacivertliler hemen harekete geçti.

4 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİSİ

Fenerbahçe yönetimi 4 yıla yayılmak üzere Skriniar için 30 milyon Euro'luk bir bütçe hazırladı. Yönetim başarılı savunmacı için 12-13 milyon Euro'ya kadar bonservis, toplamda da 16-17 milyon Euro'ya (yıllık 4-4.5 milyon Euro) kadar maaş sunacak. Teklife olumlu yanıt alması halinde sarı-lacivertliler Skriniar için resmi işlemlere başlayacak.

DUSAN VLAHOVİC'TEN OLUMLU HABERLER GELDİ

Dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerde listenin başında Juventus'tan Dusan Vlahovic bulunuyordu. 25 yaşındaki yıldız sezon sonunda takımdan ayrılma konusunda kararlı. Juventus'un sözleşme uzatma teklifini reddeden Vlahovic'in İtalyan deviyle bir yıllık sözleşmesi kaldı. Çizme temsilcisi Sırp golcünün bir sezon daha takımda kalıp bedava gitmesini istemiyor. Bu yüzden yaz transfer sezonunda gelecek teklifler değerlendirecek.