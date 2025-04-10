Ada’nın gözü Berke’de

SÜPER Lig'de Avrupa kupalarına katılım hakkı için mücadele eden Eypüspor'un başarılı file bekçisi Berke Özer için her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Eflatun-sarılılarda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen 24 yaşındaki kaleciye İngiltere'den ilgi olduğu öğrenildi. Sezon başından beri adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan genç kalecinin sezon sonunda Premier Lig'e transfer olacağı iddia edildi. İngiltere'den Aston Villa ve Newcastle United'ın Berke'yi izlemeye aldığı belirtildi. İki İngiliz kulübünün de sezon sonu Eyüp'ün kapısını çalarak milli yıldızı transfer etmek isteyeceği öne sürüldü. futbola memleketinin takımı Altınordu'da başlayan ve bu takımda profesyonel olan Berke, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

İKİ SEZONDUR EYÜPSPOR'DA

SARI-LACİVERTLİLERDE fazla forma şansı bulamayan Berke, iki sezon Westerlo'da kiralık oynadıktan sonra döndüğü Fenerbahçe'de beğenilmedi ve bonservisiyle Portimonense'ye gitti. Daha sonra bir sezon kiralık olarak Ümraniyespor formasını giyen Berke, son iki yıldır Eyüpspor'un kalesini koruyor.