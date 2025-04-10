Jovic savaşı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş ve Trabzonspor, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaş, geçtiğimiz yaz döneminde transfer ettiği Ciro Immobile'den yeterli verimi alamazken, Trabzonspor da Braga'dan kiraladığı Simon Banza'nın Portekiz'e dönecek olması nedeniyle rotalarını yıldız golcülere çevirdi. Ancak iki ekibin de yolu hücum transferinde kesişti. Gelecek sezon Süper Lig ve Avrupa'da ses getirmek isteyen Beşiktaş ve Trabzonspor, Milan'da forma giyen Luka Jovic'i gündemine aldı. İtalyan ekibiyle sözleşmesi haziran sonunda sona erecek olan Sırp oyuncuya iki Süper Lig temsilcisinin ilgisi yurtdışı basınında da yer buldu.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Yıldız ismin babası Milan Jovic, Srpski Telegraf'a yaptığı açıklamada transfer ilgili, "Beşiktaş ve Trabzonspor onunla ilgileniyor mu? Hepsi doğru. Bence Milan'da kalmalı. Ama kulüp içinde çok şey değişirse ayrılmaktan başka seçenek yok" ifadelerini kullandı. 2019 yılında Alman ekibi Frankfurt'tan 63 milyon Euro bedelle Real Madrid'e transfer olan Luka Modric'in şu anki güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro'yu buluyor. Sırp yıldız oyuncu için yıllık 3 milyon Euro ödemeye hazır olan Beşiktaş ve Trabzon, sezon sonuna kadar transfer için karşı karşıya gelecek. İki kulübünde hedefi bonservis engeli olmayan golcü oyuncuyu bir an önce ikna etmek.

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Kariyeri başarılarla dolu olan Luka Jovic, farklı ülke ve kulüplerde toplam 10 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Real Madrid ile 2021-22'de bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan 27 yaşındaki yıldız isim İspanyol ekibiyle 5, Benfica ile 2, Kızılyıldız, Frankfurt ve Milan ile de birer kupa kazandı.

EMİRHAN KARTAL'A SAVİC TRABZON'A

İKİ ekip geçtiğimiz yaz transfer döneminde de birçok oyuncunun transferi için yarışmıştı. Yaz döneminde Atletico Madrid forması giyen Stefan Savic

iki kulübün de gündemine gelirken, oyuncu temmuz ayında Trabzonspor'la sözleşme imzalamıştı. Daha sonra Beşiktaş ve Trabzonspor'un yolu bu kez Çaykur Rize'nin genç stoperi Emirhan Topçu için kesişti. İki ekip de 25 yaşındaki futbolcu için kıyasıya yarışırken, kazanan Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlılar, rakibinden Stefan Savic'in rövanşını Emirhan Topçu'yu transfer ederek aldı. Ayrıca yine geçtiğimiz yaz döneminde iki kulübün de ismi Arsenal'den Cedric Soares, Roma'dan Rick Karsdorp gibi isimlerle anılmıştı.