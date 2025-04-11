Ege potasında derbi haftası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Ege ekipleri bu hafta birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Ege potası pazar günü derbilerle gündeme oturacak. Haftalardır ateş hattından çıkamayan Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, taraftarı önünde saat 15.30'da Manisa Basket'i konuk edecek. İki takımın da 7'şer galibiyeti bulunurken, müsabakayı kazanan taraf ateş hattının üzerine çıkacak.

Denizli temsilcisi, oynadığı son 8 maçta aldığı 5 galibiyetle kurtuluş ateşini yaktı. Geçen hafta yine bir Ege derbisinde direkt rakiplerinden olan Aliağa Petkim'e yenilen Merkezefendi, Manisa Basket'i yenerek çıkışa geçmek istiyor. Manisa temsilcisi ise Son 5 maçında 1 galibiyet alabildi ve düşme potasına kadar geriledi. Kırmızı-siyahlılar, kazanarak kendini üst sıralara atmak istiyor.

ÇIKIŞA GEÇME PEŞİNDELER

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve hem ligde hem de Avrupa'da iyi bir performans gösteren Karşıyaka ise yaşadığı ekonomik ve yönetimsel sıkıntılar nedeniyle takımını dağılmasını önleyemedi. Kaf-Kaf, pazar günü saat 18.00'de İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.

Yeşil-kırmızılılar, 11 maçlık yenilgi serisinin ardından Bursaspor'u yenerek kendine gelmiş fakat geçen hafta direkt rakiplerinden Darüşşafaka Lassa'ya yenilerek fırsat tepmişti. Petkimspor ise son beş maçında sadece bir galibiyet alarak korkulu rüya görmeye başladı. İki İzmir ekibi de kazarak üzerindeki kara bulutları dağıtmayı hedefliyor.