Lewandowski eski takımını yıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Barcelona, Borussia Dortmund'u konuk etti. Katalan devi, Almanya Bundesliga ekibini 4-0 mağlup ederek yarı final bileti için büyük bir avantaj sağladı. Karşılaşmanın golleri Lewandowski (2), Raphinha ve Yamal'dan geldi. Attığı 2 golle yıldızlaşan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, eski takımını yıkan isimlerin başında geldi. 48 ve 66. dakikalarda kaydettiği gollerle farkı açan tecrübeli golcü, Dortmund forması altında da yıllarca golleriyle bu arenada yer almıştı. Sarı-siyahlı formayla 4 sezonda 74 gol atan yıldız isim, daha sonra Bayern Münih'e transfer olmuştu.