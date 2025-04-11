Ziraat Bankkart’ın kupa mutluluğu

ERKEKLER CEV Kupası finalinde Polonya ekibi Asseco Resovia'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Türkiye'yi gururlandırdı. Başantrenör Mustafa Kavaz, tamamı yerli isimlerden oluşan bir teknik heyetle Avrupa'da şampiyonluk yaşamanın önemini vurguladı. Teknik heyet, taraftar ve kulüp yönetimine teşekkür eden Kavaz, "En büyük teşekkür oyunculara. Büyük kıymet koydular. Bu şampiyonluğun anlamı çok büyük. Yarı finalde geçen senenin Şampiyonlar Ligi şampiyonu, finalde de geçen sene bu kupanın şampiyonunu yendik. Hepsiyle gurur duyuyorum. Avrupa'da da sürdürülebilir başarılara devam etmek istiyoruz. Maçtan önce teknik heyetle konuşmuştuk. Bu kupa Türkiye'ye daha önce yabancı bir teknik heyetle kazandırılmıştı. Yüzde 100 yerli bir teknik heyetle bu kupayı kazanmanın mutluluğunu size anlatamam. Yüzde 100 yerli bir teknik heyetle bunu başarmak

inanılmaz" diye konuştu.