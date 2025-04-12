Beşiktaş zor virajda

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında Başakşehir FK'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve zorlu randevuda Cihan Aydın düdük çalacak. Önce ligde şampiyonluk yarışından sonra Avrupa kupasından, geçen hafta da Türkiye Kupası'ndan elenen siyah beyazlılar, peş peşe mağlubiyetlerle sancılı günler yaşıyor. Son Kasımpaşa maçını berabere noktalayan Kartal, 48 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Başakşehir ise 42 puanla haftaya 6. basamakta girdi.

SAVUNMADA SIKINTI BÜYÜK

Takımda stoperler Uduokhai ve Necip'in sakatlıklarına son hafta Emirhan eklendi. Tayyip Talha da Kasımpaşa maçında kırmız kart görerek cezalı duruma düştü. Zaman Zaman defansa çekilen Zaynutdinov da iyileşmedi. Orta sahada Elan Ricardo'nun da sakatlığı sürerken iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da kadroda yer almayacak.