Sarı-kırmızılıların altyapı sevinci

İzmir'in en köklü camialarından olan Göztepe, 100. yılını kutladığı sezonda birçok branşta başarıdan başarıya koşuyor. Futbolda Avrupa bileti için mücadele eden, voleybolda yıllar sonra Sultanlar Ligi'ne geri dönen ve basketbolda şampiyonluğa oynayan sarı-kırmızılılarda birçok branşta da madalyalar gelmeye devam ediyor. Tüm bunların yanında İzmir ekibinin ektiği altyapı filizleri de meyvesini vermeye başladı. Sarı-kırmızılıların futboldaki alt yaş takımlarından bir bir şampiyonluk haberleri geliyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Göztepe'nin U14 takımı, namağlup şampiyon oldu. U14 gelişim Ligi 4. Grup'ta 64 puan toplayan geleceğin yıldız adayları grubunu yenilgisiz lider tamamladı ve şampiyon oldu. U14 takımı ayrıca Türkiye Finalleri'nde oynama hakkı elde etti. U15 takımı da şampiyon olmayı başardı. U15 Gelişim Ligi 4. Grup'ta mücadele eden Göz-Göz'ün genç yetenekleri grubunu 57 puanla zirvede tamamlayarak Türkiye Finalleri'ne katılmaya hak kazandı. Ayrıca U16 takımı da adını Türkiye Finalleri'ne yazdırmayı başardı. Göztepe, U16 takımından da şampiyonluk bekliyor.