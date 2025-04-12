Trabzonspor çağ atlayacak

Trabzonspor çalışmaları devam eden Kartal Tesisleri ile Akyazı Projesi ile ilgili dün bir açıklama yayınladı. Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kartal Tesisleri" olarak bilinen alanda, Emlak Konut GYO A.Ş. ile imzaladığımız protokol sayesinde yepyeni bir projenin hayata geçirilmesi yolunda çok önemli bir adım attık. Ayrıca; Akyazı'da yer alan arazi için de Emlak Konut GYO A.Ş. ile bir proje geliştirme konusunda anlaşma sağladık" denildi.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Kulüp açıklamasının devamında ise, "Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü'ne camiamız adına en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kartal Tesisleri ve Akyazı projelerinden elde edeceğimiz gelirle; kulübümüzün ekonomik gücünün adeta çağ atlayacağına, Trabzonspor tarihine kazınacak çok büyük katkılar sunacağına yürekten inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.