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Yunus Akgün’e büyük alkış

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yunus Akgün’e büyük alkış

Galatasaray'ın kritik dönemeçte 2-0 kazandığı Samsunspor maçının yıldızı olan Yunus Akgün ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Dizinden ciddi sıkıntısı olan Yunus'un şampiyonluğu düşünerek operasyonu sezon sonuna ertelediği ortaya çıktı. Okan Buruk'un oyun planında genç yetenek özel bir tutarken kalan 7 haftada da şampiyonluk için takımın en önemli kozlarından biri olarak görülüyor. Sezon başında Benfica'ya satılan Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran 24 yaşındaki futbolcu, 12 gol, 8 asistle G.Saray'da en iyi kariyer sezonunu yaşıyor. Bir gol, 1 asistle Samsun zaferinin mimarı olan Yunus, maç sonrası, "Mayıs ayına az kaldı. Bizim zamanlarımız yaklaşıyor" diyerek şampiyonluk mesajı vermişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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