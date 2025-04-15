Altay’ın artık kredisi yok

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Afyonspor'un ligden çekilmesi nedeniyle aldığı 3 puan dışında son 5 karşılaşmasını kaybeden Altay, 3. Lig'e düşmenin eşiğine geldi. Siyah-beyazlılar çarşamba günü seyircisinden mahrum kalacağı erteleme maçında Play-Off hattındaki İskenderunspor'a yenilmesi halinde bitime 3 hafta kala resmen küme düşecek. İzmir temsilcisi İskenderunspor'u mağlup etse bile kalan 3 müsabakada mucize gerçekleşmesini bekleyecek. Grupta düşme hattının 1 basamak üstünde 15'inci sırada yer alan Kepezspor evinde zirve takipçisi Batman Petrolspor'u 2-0 yenip 31 puana ulaşınca, 21 puanda kalan 17'nci basamaktaki İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı 10'a yükseldi. Altay kalan 4 maçını kazanıp 12 puan toplasa bile, Kepezspor'a 3 karşılaşmada 3 puan alması yetecek.