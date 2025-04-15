Altekma evinde geçit vermedi

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi Play-Off 5-8 Etabı'nda eşleştiği Spor Toto'yu seride 2-1 yenerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Altekma, dün 5-6 Etabı ilk maçında sahasında konuk ettiği Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'nde oynanan maçta ilk seti 25-23'lük üstünlükle tamamlayan İzmir temsilcisi, ikinci seti de 25-19'luk skorla kazandı. Mücadelenin üçüncü seti de büyük heyecana sahne olurken, Akdeniz ekibi 25-23'lük sonuçla skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü sette rakibine fırsat vermeyen Altekma seti 25-29, maçı ise 3-1'lik skorla üstün taraf olarak tamamladı. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım sezonu 5. sırada, kaybeden ekip ise 6. sırada tamamlayacak. Nefes kesen serinin ikinci karşılaşması ise 17 Nisan Perşembe günü Alanya'da oynanacak.