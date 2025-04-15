Göztepe’nin umudu Kartal

Süper Lig'de son olarak deplasmanda Konyaspor'a yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Göztepe'de gözler cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Beşiktaş maçına çevrildi. Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ancak ligde istediği sonuçları alamayan ve 10. sıraya kadar gerileyen sarı-kırmızılılar, İstanbul ekibiyle oynayacağı müsabakayı çıkış maçı olarak görüyor. Rakibiyle bu sezon iki kez deplasmanda karşılaşan İzmir temsilcisi, ligde 2-0'dan dönerek 4-2, kupada ise 1-0'dan dönüp 3-1 kazanmıştı. Göz-Göz, taraftarı rakibi karşısında üçte üç yaparak bir an önce üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

ZORLU SÜRECE GİRİYOR

Sarı-kırmızılılar, ligde son olarak evinde Antalyaspor'u mağlup ettikten sonra yaklaşık 3 aydır galibiyet alamıyor. Bu süreçte 10 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak yalnızca 5 puan toplayabildi. Göz-Göz, bu süreçte sadece Bodrum FK maçında kalesini gole kapatabildi. İzmir ekibi 10 maçta 14 gol yerken, rakip fileleri 9 kez sarsabildi. İzmir temsilcisi, Beşiktaş'ın ardından 28 Nisan Pazartesi günü Başakşehir konuk ederken, 4 Mayıs Pazar günü ise Adana Demirspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu üç maçta Beşiktaş müsabakasıyla başlayacak bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.

JUAN 2 HAFTA YOK

Göztepe'de Juan şoku yaşanıyor. Konyaspor maçının 7'nci dakikasında adalesinden sakatlanıp yerini Emersonn'a bırakan Brezilyalı golcünün en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Juan'ın bu hafta cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'la oynanacak Süper Lig ve 24 Nisan Perşembe günü yine dış sahada Trabzonspor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak yarı final maçına kesin olarak yetişemeyeceği kaydedildi. Tedavisine başlanan oyuncunun sonraki haftada iç sahadaki Başakşehir karşılaşmasında dahi forma giymesinin zor olduğu kaydedildi.