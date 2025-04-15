Gözünü Aslan’a çevirdi

Son 9 maçta yakaladığı yükselen performansla Süper Lig'de düşme hattından çıkan Sipay Bodrum FK, gözünü cuma günü oynayacağı Galatasaray maçına çevirdi. Oynadığı 9 karşılaşmanın 8'inde gol yemeyen yeşil-beyazlılar aynı tarifeyi lider karşısında da devam ettirmek istiyor. Bu süreçte mağlubiyet yaşadığı tek takım olan Fenerbahçe karşısında yaptığı hataları tekrarlamak istemeyen Muğla ekibi, ideal 11'iyle sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

MOHAMMED DIŞINDA EKSİK YOK

Fenerbahçe karşısında cezalı olduğu için Diego Sousa'dan yararlanamayan Arlind Ajeti, Fredy, Taylan, Seferi, Celutska gibi yıldızlarını yedek bekleten Ege temsilcisi aynı hatayı yapmak istemiyor. Teknik Direktör Jose Morais, Aslan'ın bu sezon takıldığı Beşiktaş, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Hatayspor ve Eyüpspor karşılaşmalarının analizlerini teknik kurmayları ile yaparak, en az 1 puanla Bodrum'a dönmenin hesaplarını yapıyor. Takımda sakatlığı bulunan Mosah Mohammed dışında eksik bulunmuyor.