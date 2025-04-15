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Kartal’da rota Esposito

Beşiktaş’ın orta sahaya Spezia’nın yıldızını düşündüğü öne sürüldü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kartal’da rota Esposito

Son haftalarda aldığı sonuçlarla sert eleştirilere maruz kalan Beşiktaş yeni sezonun yapılanmasına başladı. Siyah-beyazlıların özellikle orta sahaya takviye yapmayı planladığı ve İtalya 2. Lig takımlarından Spezia'da forma giyen Salvatore Esposito'yu gündemine aldığı belirtildi. Kartal'ın kısa süre içinde 24 yaşındaki orta sahayla ilgili girişimlerde bulunması bekleniyor. Salvatore Esposito bu sezon Spezia'da 31 maça çıktı. Esposito bu karşılaşmalarda 7 gol ve 9 asistle oynadı. Güncel piyasa değeri 7.5 milyon Euro olan Esposito'nun, kulübüyle olan kontratı 2027'de sona erecek. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 48 puanla ve bir maç eksiğiyle Reeder Samsunspor'un 3 puan arkasında 4. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar, 32. haftada Cumartesi günü Göztepe'ye konuk olacak.

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