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Nazillispor’dan 4 yıl sonra veda

Sezon başından beri krizlerle boğuşan siyah-beyazlı Aydın ekibi, 4 yıl aranın ardından 3. Lig’e geri döndü.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Nazillispor’dan 4 yıl sonra veda

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste 9'uncu mağlubiyetini Beyoğlu Yeniçarşıspor'a deplasmanda 6-1 yenilerek alan Nazillispor haftalar önce umut tükettiği lige matematiksel olarak da veda etti. Siyah-beyazlı ekip sezonun bitimine 3 maç kala 13 puanla sondan ikinci sırada kalarak resmen 3'üncü Lig'e düştü. 2021 yılında mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e dönen Nazilli, bu sezon yaşadığı krizlerin ardından 4 yıl sonra küme düştü. Sezon başında şirketleşip umduğunu bulamayan, lig içinde 6 farklı teknik direktörün görev yaptığı, Ulusal Kulüp Lisansı kriterleri yerine getiremediği için 3 puanı silinen, devre arasında kadrosu dağılıp transfer yasağını açamayan Nazilli, bitimi 3 hafta kala aylardır beklenen acı sonu yaşadı. Aydın temsilcisinde mevcut başkan Sercan Kaya ile kulübün efsane isimlerinin arası da gerilirken, Nazillispor'a gönül verenler kulübün geleceğini merakla bekliyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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