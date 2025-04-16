Çizme’de gündemde

Fenerbahçe'nin Portekizli Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun geleceği İtalya'da gündem oldu. Calciomercato. it, Serie A'da Inter ve Roma ile kupalar kazanan dünyaca ünlü teknik adamın İtalya'ya dönmesini isteyen taraftarlara yönelik anket yaparak deneyimli çalıştırıcının hangi takıma gelmesini istediklerini sordu. Ankete katılan kullanıcıların yüzde 31'i Fenerbahçe hocası için kesin hamleyi Milan'ın yapması gerektiğini düşünüyor. İkinci sırada yüzde 27 oy oranıyla Napoli, 3. sırada ise yüzde 21 ile Roma yer alıyor. Mourinho'nun Kanarya ile devam edip etmeyeceği merak edilirken yine İtalya'da TuttoCalcioEstero'da yer alan habere göre ise Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Jose Mourinho'yu yeniden takımın başına getirmek istiyor. Haberde İngiliz ekibinde teknik direktör Ange Postecoglou'nun geleceğinin belirsiz olduğu ve takımdan ayrılabileceği belirtilirken, Avustralyalı çalıştırıcının yerine Jose Mourinho'nun getirileceği kaydedildi. Bilindiği üzere kısa bir süre önce tecrübeli hoca İspanyol devi Real Madrid ile de anılmıştı.

FENERBAHÇE'DEN KOSTIC HAMLESİ

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, takımda kalmasını istediği kiralık oyunculara hamle yapıyor. İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre Fenerbahçe, Filip Kostic'in bonservisi için 3 milyon euro değerinde bir teklif yaptı. Tuttosport, Fenerbahçe'nin Filip Kostic'in bonservisini almak istediğini ancak Juventus'un 4 milyon euro talep ettiğini yazdı. Haberde; "Mourinho, Kostic'in takımda kalmasını istiyor. Ancak Juventus'un talebi net 4 milyon euro" bilgisi paylaşıldı. Fenerbahçe'nin ise Kostic için 3 milyon euro teklif ettiği belirtildi.