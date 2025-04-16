Ziraat Türkiye Kupası’nın final programı belli oldu! İşte Göztepe’nin maç tarihi

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, gelecek hafta kaldığı yerden yeniden başlayacak.

G.SARAY-KONYASPOR'A KARŞI

Yarı final etabında ilk olarak 22 Nisan salı günü Galatasaray, deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE'Yİ ELEYEREK YARI FİNALE ÇIKMIŞTI

Çeyrek finalde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 ile geçen sarı-kırmızılılar, bu kez final bileti için deplasmanda tur arayacak.

Konyaspor ise sahasında TFF 2. Lig ekibi İskenderunspor'u 3-0 ile geçmişti.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ GÖZTEPE

24 Nisan Perşembe günü ise Trabzonspor evinde Göztepe'yi ağırlayacak.

Çeyrek finalde Bodrum Futbol Kulübü'nü mağlup eden Karadeniz devi, taraftarlarının önünde finale çıkmak için mücadele edecek.

GÖZTEPE, BEŞİKTAŞ'I SAF DIŞI BIRAKMIŞTI

Konuk ekip Göztepe ise Beşiktaş'ı deplasmanda 3-1 ile saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdırmıştı.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın oynanacağı stadyumu açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, kupa finali 14 Mayıs 2025 tarihinde oynanacak.

ESKİŞEHİR 5.KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Finale ev sahipliğini ise Eskişehir Atatürk Stadyumu yapacak.

Türkiye Kupası'nın finali, 1969-1970, 1970-1971, 1986-1987, 2016-2017'den sonra 5. kez Eskişehir'de oynanacak.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM G.SARAY

Galatasaray, 18 kez ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren takım konumunda.

TRABZONSPOR 8 DEFA MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

Trabzonspor ise 8 kez kupada zafere ulaşmayı başarırken, Göztepe 2 ve Konyaspor ise 1 defa şampiyon oldu.