Ayvalık ile Aliağa büyük yarışa girdi

NESİNE 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta normal sezonun son iki haftasına girilirken lider Ayvalıkgücü Belediyespor ile 1 puan gerisindeki Aliağa Futbol ve 52 Orduspor FK'nın kıyasıya şampiyonluk yarışı sürüyor. Neredeyse tüm kariyerini kulüpte geçirip takıma daha önce Bölgesel Amatör Lig'de iki şampiyonluk yaşatan, 3 yıl önce amatörden çıkardığı mütevazi kadroya üst üste 2 kez 3'üncü Lig'de Play-Off oynatan teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetimindeki Ayvalıkgücü, son 2 haftaya 59 puanla lider girdi. Geçen yıl normal sezonu namağlup tamamlamasına rağmen şampiyonluğu kaçırarak Play-Off'ta elenen, bu sezon da liglerin tek yenilgisiz takımı olan zirve takipçisi Aliağa Futbol'un ise 58 puanı var. Yarışta düğüm son iki haftada çözülecek.