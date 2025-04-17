Horoz çok dertli

Denizlispor'da ligde kalma hesapları yapılırken, mali sıkıntının getirdiği sorunlar ise can sıkıyor. Bir alacaklının, kendisinden kulüp adına para alan iki yönetici ve Sportif A.Ş'ye 7 Milyon 124 Bin 945 TL'lik haciz işlemi başlattığı öğrenildi. Alacaklı Ali Y.'nin, haciz ihbarnamesinde borçlu olarak gösterilen Sportif A.Ş ve yeşil-siyahlı yönetim kurulu üyeleri Abdullah Ç. ve Yunus Ö'ye 7 milyon 124 bin 945 TL'lik haciz işlemi başlattığı gelen haberler arasında. Hacizin neye ilişkin olduğu konusunda ise 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu gereği 'Yardım ödemeleri' gösterildi. Haciz işleminde 7 günlük ödeme süresinin bugün sona ereceği belirtilen ihbarnamade, ödeme gerçekleşmediği takdirde icra işleminin başlatılacağı ifade edildi. Haciz işlemine konu olan gelişmenin, Ali Y. adlı kişiden Denizlispor için para alındığı ve geri ödemenin süresinde yapılmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

PRİM ÇEKİ GERİ ALINDI

Öte yandan Denizlispor kulübünden yapılan açıklamada Hamza Kaya adlı kişinin Mardin 1969 Spor maçının kazanılması halinde vereceğini açıkladığı prim miktarı olan 1,5 milyon liralık çeki maçın berabere bitmesi üzerine kulüpten geri aldığı belirtildi. Söz konusu çekin fotoğrafı da kamuoyu ile kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Galibiyet gelmediği için 1,5 milyonluk primi kaçıran yeşil-siyahlı futbolculara iş insanı Yasin Özpek tarafından 8 bin 500'er lira prim verildiği öğrenildi.

SAKAT OYUNCULARDAN OLUMLU HABER GELDİ

DENİZLİSPOR'A sakat oyuncularından iyi haberler geldi. Üst adalesinde zorlanmaya bağlı ağrı olan Emre Burgaz ve kasığında yırtık olan Kemal Çetin ile daha önceden kart cezası olan Eren Kıryolcu, sakatlıkları nedeniyle Mardin 1969 Spor karşısında forma giymemişlerdi. İyileşen 3 futbolcunun Ordu deplasmanında görev alabilecekleri belirtildi. Tek eksik ise sol omuzundan ameliyat olduğu için sezonu kapatan Rıza Mert.