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Göztepe filede kaptanla devam

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Göztepe filede kaptanla devam
SULTANLAR Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarına başladı. İzmir ekibi, Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan kaptan Ceren Kestirengöz Kapucu ile 1 sezonluk yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan 1993 doğumlu oyuncumuz Ceren Kestirengöz Kapucu ile bir sezonluk daha sözleşme imzaladık" dendi. İzmir ekibi, Duygu Ertaş Güncü, Melis Demir, Semra Özer Ünzile Hacıoğlu, Derin Ezgi Taşdemir, Rousseaux, Berin Fırat, Paskova, Berra Eren ve Melisa Sazalan ile yollarını ayırırken; başantrenör Ataman Güneyligil ile de devam kararı almıştı.
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