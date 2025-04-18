Madalyalara ambargo

AVRUPA Taekwondo Poomsae ve Para Poomsae Şampiyonası'nda toplamda 10'u altın 31 madalya elde eden Türkiye, şampiyonayı takım halinde erkeklerde Avrupa şampiyonu olarak tamamlarken, kadınlarda ve genel sıralamada Avrupa ikincisi oldu. Avrupa Taekwondo Birliği (ETU) tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın ikinci ve son gününde tatamiye çıkan sporcular 7 altın, 4 gümüş, 6 bronz, toplamda 17 madalya kazandı. Taekwondo poomsae branşında sporcular 6 altın, 4 gümüş ve 6 bronz madalya elde ederken, para poomsaede branşında ise 1 altın madalya geldi.

İŞTE MADALYA ALAN İSİMLER:

Taekwondo Poomsae'de Altın madalya: Aykut Taşgın, Ceren Behiye Okur, Reyyan Sönmez, Melek Ahu Çelik (takım), Salih Aymaz, Ali Kaan Meşe, Mehmet Tural (takım), Rüya Gökçe, Nilda Aytekin, Nursena Gültekin (takım), Rabia Kim Karışık, Fatma Törehan, Safiye Yalçın (takım), Teyfik Çelik, Mehmet Örkan, Mustafa Kemal Yıldıran (takım). Gümüş madalya: Emre Devrengeç, Ali Buğra Yılmaz, Bahadır Türken (takım), Şeyda Nur Yavuz, Büşra Deniz Yılmaz, Dilan Yaprak Alan (takım), Fazlı Karışık, Murat Sarıkuş, Adil Tekin (takım), Zeynel Çelik, İsmail Kökçü, Ömer Budancamanak (takım). Bronz madalya: Kübra Dağlı Muran, Emirhan Muran (pair), Ecrin Yanıt, Enes Akar, Ecrin Yanıt (pair), Utku Efe, Reyyan Sönmez (pair) Furkan Bayrak, Yusuf Emre Akbıyık, Yiğit Kemal Yılmaz (takım), Şerif Kandırmış, Sevgi Can Yalçın (pair). Para Poomsae'de ise Altın madalya: Mahmut Arda Doğan (P53).