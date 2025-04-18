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Profesyonel liglerde takım sayısı düşecek

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Profesyonel liglerde takım sayısı düşecek
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, profesyonel liglerdeki takım sayısının azaltılması kararı alındığını açıkladı. 2020-2021 sezonunda korona virüs salgını sonucunda profesyonel liglerdeki takım sayısı 145'e çıkmıştı. 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanan Süper Lig başta olmak üzere, tüm liglerde kademeli olarak takım sayısının düşürülmesi hedeflense de 2023'teki deprem felaketinden etkilenen kulüplerin ligden çekilme talepleri sebebiyle hedeflenen sayıya ulaşılamadı. 2025-2026 sezonu itibarıyla takım sayısının kademeli olarak azaltılmasına gidilecek ve halihazırda 139 olan profesyonel takım sayısı, düşme ve çıkma sayılarına göre 120'ye düşürülecek.
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