Göz-göz Kartal avında

Trendyol Süper Lig'de kötü günler geçiren Göztepe, bugün saat 19.00'da başlayacak maçta Gürsel Aksel Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu mücadeleyi Ozan Ergün yönetecek. Ligde üst üste 10 maçtır kazanamayan ve irtifa kaybeden Göz-Göz, ligde üçüncü sırayı hedefleyen Kara Kartal'ı bir kez daha yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor. Sezonun ilk yarısında ligde siyah-beyazlıları Tüpraş Stadı'nda 4-2 mağlup eden İzmir ekibi, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde de yine İstanbul'da rakibini yenerek elemeyi başardı.

SON 10 MAÇTA 5 PUAN

Son galibiyetini 19 Ocak 2025 tarihinde Antalyaspor'a karşı 1-0'lık sonuçla alan Göztepe; Fenerbahçe (D), Alanyaspor, Bodrum FK (D), Kayserispor (D), Samsunspor, Sivasspor (D), Eyüpspor, Trabzonspor (D), Gaziantep FK ve Konyaspor (D) müsabakalarını kazanamadı. Bu maçlarda 5 yenilgi ve 5 beraberlik elde eden İzmir temsilcisi 5 puan toplayabildi. Beşiktaş ise Galatasaray galibiyetinin ardından son iki maçından sadece 1 puan çıkarabildi.

İKİ EKİPTE DE EKSİK VAR

Ev sahibi sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Juan Silva, Djalma Silva ve Isaac Solet karşılaşmada görev yapamayacak. Konuk Beşiktaş'ta sağ ayak bileğinde bağ yırtığı oluşan Felix Uduokhai, uyluk üst adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Emirhan Topçu, uyluk gerilmesi problemi yaşayan Elan Ricardo ile Ernest Muçi'nin yanı sıra Bahtiyar Zaynutdinov'un Göztepe'ye karşı forma giymesi beklenmiyor. Semih ve Tayyip Talha ise cezalarını tamamlayarak kadroya dahil oldu. İki takım ligde daha önce 57 kez rakip olurken Beşiktaş'ın 30 galibiyetine karşılık, Göz-Göz 11 kez kazandı.

BEŞİKTAŞ'IN KORKULU RÜYASI ROMULO CARDOSO

Göztepe'de yıldız golcü Romulo bugün yine takımın en önemli kozu olacak. Brezilyalı forvet oyuncusu ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'la oynanan maçlarda alınan galibiyetlerin baş mimarı oldu. Ligin ilk yarısında siyahbeyazlıları deplasmanda 4-2 yenen Göz-Göz'de Romulo gol atamasa da 2 asist yaptı. Kupadaki çeyrek finalinde Göztepe'nin 3-1 kazandığı maçta hat-trick yapan Sambacı, Kartal'ın bu sezon adeta korkulu rüyası oldu. Sarı-kırmızılı ekibin de en skorer ismi olarak dikkat çeken 22 yaşındaki hücumcu, iki kulvarda da toplam 26 maçta 15 gol, 8 asistlik performans sergiledi