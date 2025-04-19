Manisa nefes aldı

Trendyol 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Manisa FK, evinde Ankaragücü'nü 2-1'lik skorla yenerek kritik bir zafer elde etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla hem ateş hattından çıktı, hem de 4 maç sonra kazanmanın sevincini yaşadı. 28'de Oğuz'un sağ kanattan ortasında topa arka direkte iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 33'te Rotariu'nun ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, kaleci Alperen topu son anda kornere çeldi. 45+1'de Oğuz'un ortasında topa yükselen Bartu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ köşeden ağlarla buluştu: 2-0.

KWABENA FARKI 1'E İNDİRDİ

54'te Rotariu'nun sağ kanattan ortasında topa altıpas içerisinde Kwabena'nın vuruşunda top filelere gitti: 2-1. 72'de Manisa FK atağında ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vuran Kadir Kaan'ın şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü. Manisa FK sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.