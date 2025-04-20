G.Saray ışıl ışıl

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Galatasaray, önceki gün Bodrum Fk karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle haftayı kayıpsız kapatmanın sevincini yaşarken bu mücadelede birçok ilki yaşadı ve istatistikleriyle damga vurdu. Sarı-kırmızılılar puanını 77'ye çıkarırken iç sahada kalesine duvar örmesiyle uzun zamandan sonra ilk kez böylesine bir başarı elde etti. Evinde oynadığı son beş Süper Lig maçında gol yemeyen Aslan, 1985-1986 sezonundaki Jupp Derwall yönetiminden bu yana ilk kez tek sezonda üst üste beş iç saha karşılaşmasında kalesini gole kapadı. Okan Buruk'un talebeleri ayrıca bu maçın ilk yarısında 23 şut çekerek 2014-2015'ten bu yana bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresinde en yüksek sayıya ulaşan takım oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu (59), en fazla şut çektiği (35) ve korner kullandığı (16) maçı oynadı. Süper Lig'de 30 duran top golü kaydeden G.Saray'ın Opta'nın bu veriye sahip olduğu 2010-2011'den bu yana bir sezonda en yüksek sayıya ulaşan takım olması da dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray, şampiyonluk iplerini tamamen elinde tutuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalan 6 maçının 5'ini kazanması halinde rakibi Fenerbahçe'nin performansına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

BARIŞ SIKINTISI

G.Saray'ın Bodrum FK maçı sonrası tek sıkıntısı Barış Alper'in cezalı duruma düşmesi oldu. Milli oyuncu 31. dakikada gördüğü sarı kartın ardından Eyüp maçında forma giyyemeyecek. Parçalı formayı bu sezon 43 maçta sırtına geçiren Barış, 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Okan Buruk'un bu hafta Barış'ın yerine kimi tercih edeceği merak ediliyor.

ASLAN BİR ADIM ÖNDE

Bayer Leverkusen'in İsviçreli yıldızı Granit Xhaka, menajerler aracılığıyla G.Saray'ın ardından F.Bahçe'ye de teklif edildi. Sarı-lacivertlilerin orta sahadaki alternatiflerinin fazlalığı nedeniyle bu transfere sıcak bakmadığı öğrenilirken Aslan bir adım önde gösteriliyor. Xhaka'nın S.Arabistan kulüplerinden yıllık 15 milyon Euro talep ettiği iddia ediliyor. Sarı-kırmızılılar, Xhaka için yoğun mesai harcıyor.