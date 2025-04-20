Kasımpaşa moral buldu

Süper Lig'de son iki haftada kazanamayan Kasımpaşa, dün Net Global Sivasspor'u 3-1 yendi, kendine geldi. Ev sahibi ekip henüz 6. dakikada Can Keleş'in golü ile öne geçti. 24'te Fall farkı ikiye çıkarttı. İlk yarı bu 2 golle sona erdi. 84. dakikada Net Global Sivasspor farkı 1'e indirdi. Rodrigues'in pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Uğur Çiftçi, son çizgiye inip kale sahası önüne çevirdi. Bu noktada müsait durumdaki Koita, net bir vuruşla topu ağlara yolladı: 2-1. 90+9. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. 90+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahası içinde Fall'a yaptığı hareket sonrasında VAR uyarısıyla hakem Ali Şansalan pozisyonu tekrar izleyip penaltı noktasını gösterdi. Aynı dakikada penaltıda topun başına Aytaç Kara geldi. Bu futbolcu, sert bir vuruşla skoru belirledi: 3-1.