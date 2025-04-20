Trabzonspor’dan yeni seri

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasına Trabzonspor, lig sonuncusu Adana Demirspor'u deplasmanda tek golle geçti. 7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı. 24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı. 45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

SKORU KORUDULAR

İkinci yarıda iki ekip de pozisyona girmekte zorlandı. 59'dakornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı. Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.