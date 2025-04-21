Derbi Menemen FK’nın

NESİNE İkinci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen Futbol Kulübü, İzmir derbisinde iddiası kalmayan Bucaspor 1928'i 2-0 yendi. Menemen Futbol Kulübü, Play-Off oynamayı matematiksel olarak garantiledi. Müsabakaya iki takımda temkinli başladı. Menemen temsilcisi, ilk yarının son bölümünde baskısını artırdı. Bu dakikalarda Buca kalesini abluka altına alan Menemen FK, 42. dakikada aradığı golü buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Emre Keskin takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Menemen Futbol Kulübü üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda Bucaspor beraberlik golünü arasa da başaralı olmadı. Menemen FK akıllı futbolunu sürdürdü ve 67'de penaltı kazandı. 68'de penaltı atışında topun başına geçen Hakkı Türker topu fileleri göndererek farkı ikiye çıkardı: 2-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Menemen Futbol Kulübü sahasında Bucaspor 1928'i 2-0 yenerek Play-Off'a kalmayı ligini bitimine 2 hafta kala garantiledi.