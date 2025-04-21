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Fethiyespor evinde güldü

Lacivert-beyazlılar, sahasında Kırklarelispor’u 46. dakikada Muhammet Enes’in golüyle yendi

ERDOĞAN CANKUŞ

Giriş Tarihi: Gazete

Fethiyespor evinde güldü
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fethiyespor evinde Kırklarelispor'u 46. Dakikada Muhammet Enes Erdem'in attığı golle 1-0 yenerek, haftayı 3 puan ile kapattı. 14. dakikada Eray ceza alanına girdiği anda yerden vurdu. Top dışarıya gitti. 24'te Semih, yaklaşık 30 metreden topa çok sert vurdu. Top üst direği sıyırıp dışarıya gitti. 46'da Samet'in savunma arkasına gönderdiği topa Muhammet Enes, düzeltip vurdu. Top kaleci Mehmet'in uzanmasına rağmen ağlarla buluştu: 1-0. 47'de Mehmet Türkmen orta sahadan aldığı topla ceza alanına yaklaştı. Sert vurdu. Kaleci Mehmet parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 81'de Samet Hakan'ın korner atışından gelen topa Mehmet Türkmen iyi yükselip kafayı vurdu. Top direğin yanından dışarıya gitti. Maç 1-0 sona erdi.
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