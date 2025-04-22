Galatasaray’dan çifte bomba

ŞAMPİYONLUK hedefine her geçen hafta yaklaşan Galatasaray bir yandan da gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bayer Leverkusen'in deneyimli orta sahası Granit Xhaka için girişimlerini sürdüren sarı-kırmızılıların, yine Alman ekibinde forma giyen stoper Jonathan Tah için de nabız yokladığı öne sürüldü. Tah'ın, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından, Xhaka transferi için Alman temsilcisiyle dirsek temasında olan Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi.

Jonathan Tah, teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen'de geçtiğimiz sezonki şampiyonluğun en önemli isimlerinden biri olmuştu. Piyasa değeri 30 milyon Euro olan 29 yaşındaki savunmacı bu sezon 45 karşılaşmada forma giyerken, rakip ağları 3 kez havalandırma başarısı gösterdi. Öte yandan bir zamanlar Almanya Milli Takım Teknik Direktörü olan Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Alman ismi kadrosuna katmak için yönetime rapor verdiği ifade edildi.