  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Horoz’un iki yüzü

Horoz’un iki yüzü

Denizlispor’un A takımı 3. Lig 4. Grup’ta kümede kalma savaşı verirken, U19 takımı ise Bölgesel Gençler Ligi’nde bitime 1 hafta kala şampiyon oldu. Denizli’nin bu durumu kentte kafaları karıştırdı.

SEBAHATTİN ALP

Giriş Tarihi: Gazete

Horoz’un iki yüzü

DENIZLISPOR, transfer yasağı nedeniyle 2 sezondur altyapısından yetişen gençler ile son haftaya girilen 3. Lig'de tutunma savaşı verirken, Bölgesel Gençler Ligi'nde mücadele eden U19 takımı sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon Bölgesel Gençler Ligi'ne düşen Denizlispor U19 takımı, yeniden Elit B Ligi'ne dönmeye çok yakın. 3. Lig'de kalma savaşı veren ve umutlarını son haftaya taşıyan Denizlispor'un şu anki Teknik Direktörü Kürşat Taş'ın, U19 takımında görev yaptığı 3 maçta başarılı olamaması sonrasında, görevine son verilmişti.

U19'daki başarısızlığına rağmen Kürşat Taş, A Takımın başına getirilirken, Taş'ın ardından dümene geçen teknik sorumlu Muhsin Sezer, 10 takımlı 3. Grup'ta 7 maçta 7 puanla 8. sırada aldığı U19 takımını, 19 haftada zirveye taşıyıp büyük bir başarıya imza attı.

Horoz’un iki yüzü

SON HAFTA DA KAZANACAK

Sezer'le Denizlispor U19 takımı, 19 maçta 17 galibiyet 2 beraberlikle 53 puan topladı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Sorumlu Muhsin Sezer, çok kısıtlı imkanlarla mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yenilmezlik serilerini sürdürmek için son maça da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA