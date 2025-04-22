Horoz’un iki yüzü

DENIZLISPOR, transfer yasağı nedeniyle 2 sezondur altyapısından yetişen gençler ile son haftaya girilen 3. Lig'de tutunma savaşı verirken, Bölgesel Gençler Ligi'nde mücadele eden U19 takımı sezonun bitmesine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Geçen sezon Bölgesel Gençler Ligi'ne düşen Denizlispor U19 takımı, yeniden Elit B Ligi'ne dönmeye çok yakın. 3. Lig'de kalma savaşı veren ve umutlarını son haftaya taşıyan Denizlispor'un şu anki Teknik Direktörü Kürşat Taş'ın, U19 takımında görev yaptığı 3 maçta başarılı olamaması sonrasında, görevine son verilmişti.

U19'daki başarısızlığına rağmen Kürşat Taş, A Takımın başına getirilirken, Taş'ın ardından dümene geçen teknik sorumlu Muhsin Sezer, 10 takımlı 3. Grup'ta 7 maçta 7 puanla 8. sırada aldığı U19 takımını, 19 haftada zirveye taşıyıp büyük bir başarıya imza attı.

SON HAFTA DA KAZANACAK

Sezer'le Denizlispor U19 takımı, 19 maçta 17 galibiyet 2 beraberlikle 53 puan topladı ve bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Teknik Sorumlu Muhsin Sezer, çok kısıtlı imkanlarla mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, yenilmezlik serilerini sürdürmek için son maça da kazanmak için çıkacaklarını söyledi.