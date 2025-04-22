  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de...

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de...

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı kaldığı yerden devam ederken, Galatasaray bugün saat 20.30’da Konyaspor’a konuk olacak. Bu kritik karşılaşma ATV’den ekranlara gelecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de...

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Yarı finalin ilk perdesi bugün oynanacak Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasıyla açılacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ise Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasıyla sürecek.

ASLAN'A MORATA ŞOKU

G.Saray'da Morata sakatlanırken, durumu MR'ın ardından belli olacak. İspanyol forvetin Konya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Kaan ve Jelert'in yanı sıra cezası bulunan Barış Alper ve Kerem de Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA