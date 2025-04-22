Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan ATV’de...

ZIRAAT Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, bugün ve yarın oynanacak maçlarla yaşanacak. Yarı finalin ilk perdesi bugün oynanacak Konyaspor- Galatasaray karşılaşmasıyla açılacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği karşılaşma, ATV'den canlı yayımlanacak. Tek maç üzerinden yapılacak yarı final müsabakasını kazanan taraf finale yükselecek. Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ise Trabzonspor-Göztepe karşılaşmasıyla sürecek.

ASLAN'A MORATA ŞOKU

G.Saray'da Morata sakatlanırken, durumu MR'ın ardından belli olacak. İspanyol forvetin Konya karşısında forma giymesi beklenmiyor. Aslan'da sakatlıkları bulunan Kaan ve Jelert'in yanı sıra cezası bulunan Barış Alper ve Kerem de Konyaspor'a karşı sahaya çıkamayacak.