Karşıyaka’dan Gallinat açıklaması

Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Karşıyaka Basketbol Takımı, devre arasında kadrosuna kattığı ABD'li forvet Roberto Gallinat'in sakatlık durumu ile ilgili açıklamada bulundu. 19.4 sayı ortalamasıyla takımın en skorer ismi olan 28 yaşındaki oyuncunun omuz sakatlığının devem ettiği ve tedavisinin sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürüldüğü açıklandı. Yeşil-kırmızılıların pazartesi günü Anadolu Efes ile oynayacağı karşılaşma, Efes'in Euroleague maçı nedeniyle ertelenmişti. İzmir ekibi 5 Mayıs tarihine kadar parkeye çıkmayacak. O zamana kadar, Gallinat'in yetiştirilmesi için sağlık heyeti seferber olmuş durumda.