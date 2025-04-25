Ege İstanbul virajında

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalara girilirken kümede kalma mücadelesi nefesleri kesiyor. Düşme korkusu yaşayan 7 takımdan 4'ü Ege temsilcisi. Süper Lig'de kalmaya çalışan Egeliler bu hafta sonu İstanbul ekipleriyle zorlu maçlara çıkacak. Geçtiğimiz hafta Karşıyaka'yı farklı yenerek hem 2 maçlık galibiyet hasretine son verip ligde kalma umutlarını yeşerten hem de Kaf-Kaf ile olası bir ikili averajda avantajı eline alan Manisa Basket, sezonun flaş ekiplerinden Beşiktaş'a konuk olacak. Ligde 12 maçtır galip gelerek ikinci sıraya kurulan güçlü rakibi karşısında galibiyet arayacak olan Manisa, rakiplerinin kayıplarıyla düşme hattından kurtulmayı planlıyor.

ŞANSSIZLIĞINI KIRMAK İSTİYOR

Son 3 maçını kaybederek düşme hattıyla arasında 1 galibiyet fark kalan Aliağa Petkim ise Play-Off yarışındaki Galatasaray'a konuk olacak. İzmir ekibi de zorlu deplasmanda kazanıp son 3 haftaya girilirken rahatlamak istiyor. İzmir derbisinde Karşıyaka'ya uzatmada teslim olduktan sonra evinde Beşiktaş'a da farklı mağlup olan Aliağa, evine galibiyetle dönüp rahat nefes almak istiyor. Düşme korkusu yaşayan Merkezefendi ile Karşıyaka'nın F.Bahçe ve Anadolu Efes ile oynayacağı maçlar ise ertelendi. Federasyon, Euroleague maçları nedeniyle Merkezefendi-F.Bahçe Beko ve Karşıyaka-Anadolu Efes maçlarının tehir edildiğini açıkladı.