Ertuğrul Doğan’dan taraftara övgü geldi

Trabzon'da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final maçı, sahadaki futbol ve sonucu kadar tribündeki Fair Play gösterileriyle de ön plana çıktı. Göztepe ve ev sahibi Trabzonspor taraftarları, kol kola şehirde gezerken tribünde de birlikte maçı izleyerek tüm Türkiye'ye örnek oldular. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da mücadelenin ardından Göztepe taraftarı ve camiasını tebrik etti.

ŞEHİR TAKIMININ ÖNEMİ

Doğan, "Takımını destekleyen ve kafasında başka hiçbir problem olmayan insanlar bu şehre geldi. Taraftarlarımızla birlikte bütün gün gezdi eğlendiler. Karşılıklı çok güzel tezahüratlar vardı çok centilmenceydi. Tüm Göztepe taraftarlarına, Göztepe başkanı ve yönetimine de teşekkür ederim. Centilmenlik nedir bunu tekrar burada gösterdiler sağ olsunlar. Şehir takımlarının önemi de bu noktada ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.