Nefesler tutuldu

Nesine 3. Lig'de şampiyonluk ve Play- Off hesapları yapan Ege ekipleri bugün oynanacak maçlarla düğümü çözecek. 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden 62 puanlı lider Ayvalıkgücü Bld ve 61 puanlı zirve takipçisi Aliağa FK bugün şampiyonluk umuduyla normal sezonun son maçlarına çıkacak. Ayvalıkgücü evinde Pazarspor'la karşılaşırken, Aliağa ise 1923 M.K.Paşa'nın konuğu olacak. Ayvalık, galip gelirse şampiyonluğunu ilan edecek. Aliağa ise şampiyonluk için kendi maçını kazanıp Ayvalık'ın takılmasını bekleyecek. İki takımın sezonu 62 puanda tamamlaması halinde ikili averajı iyi olan Aliağa şampiyon olacak. İzmir ekibi 1 puan alırsa da 2'nci sıradaki yerini garantileyip Play-Off'a avantajlı gidecek.

Karşıyaka, evinde Bursasapor'u yenerek hedefe ulaşmak istiyor

Ayvalıkgücü Bld bugün Pazarspor'u yenerse şampiyon olacak

KAF-KAF KADER SINAVINDA

3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ikinci sıradaki yerini riske atan Karşıyaka şampiyonluğa ulaşan Bursaspor'u ağırlayacak. Grupta 57 puanı bulunan Kaf-Kaf ise son hafta öncesi geçen hafta kendisini yenerek aynı puana ulaşan Bld Kütahyaspor'a ikili averaj üstünlüğünü kaptırdı. İzmir ekibi, bugün kazansa da Kütahya'nın Düzce'ye takılmasını bekleyecek. Kaf-Kaf, Bursa ile berabere kalırsa Kütahya ile ikili averaj ihtimalinin yanı sıra yine Kütahya, Muş ve Düzce'yle üçlü averaj ihtimali de bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar karşılıklı maçlardaki puan tablosunda Muş'tan iyi, Kütahya ve Düzce'den ise kötü durumda.

TİRE 2021 FK MI, UŞAKSPOR MU?

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 45'er puanla Play- Off hattına 6'ncı sırada giren Tire 2021 FK ile 5'inci basamaktaki Uşakspor Tire'de oynanacak derbide karşılaşacak. İki takımdan biri galip gelmesi halinde kazanan Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Grupta 2'nci sırayı garantileyen Balıkesirspor ise aynı saatte kümede kalma mücadelesi veren Türk Metal'i konuk edecek. 4'üncü Grup'ta küme düşen Turgutlu sahasında orta sıralardaki İzmir Çoruhlu'yu ağırlayacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.