Beşiktaş’ta acı itiraf

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, Hatayspor'u farklı yenerek üçüncülük iddiasını güçlendirirken maç sonunda teknik heyetten acı itiraf geldi. Siyah-beyazlı ekibin Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var" diyerek de bu yaz yapılacak transferlerle istediği takımı kuramayacağını açık bir şekilde belirtti. Norveçli çalıştırıcının bu açıklaması spor kamuoyu ve taraftarlar arasında 'Benden şampiyonluk beklemeyin' şeklinde yorumlandı.

IMMOBILE FIRTINASI ESTI

Beşiktaş'ın Hatayspor'u 5-1 yendiği maçta golcü oyuncu Ciro Immobile, hat-trick yaparak maçın yıldızı oldu. Ligdeki gol sayısını 14'e çıkaran 34 yaşındaki İtalyan futbolcu, bu sezon ilk kez bir maçta üç gol birden atarken, 1.5 ay sonra fileleri sarstı.