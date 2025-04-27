Bodrum FK'dan hakeme isyan: Katledildik

Hakem polis kalkanları eşliğinde yoğun güvenlik önlemi altında sahadan ayrıldı. Maç sonunda hakem kararlarına isyan eden Bodrum FK'nın sosyal medya hesabından siyah boyanın aktığı düdüklü paylaşım yapıldı ve açıklama yapıldı. Açıklamada, "Takımımızın oynadığı Samsunspor müsabakasında maçın orta hakemi ile VAR hakeminin ortaklaşa kararlarıyla adeta katledildik. Müsabakada hakem Yasin Kol ile VAR hakemi Rui Silva verdikleri ve vermedikleri kararlarla sadece müsabaka sonucuna değil ligin kaderine etki etmişlerdir. Rakip takım teknik direktörü Thomas Reis'ın maç sonu röportajında maç ile ilgili söylediği 'Dirty Win - Kirli Galibiyet' ifadesi bu müsabaka ile ilgili yönetim anlayışının en kısa ve net özetidir. Türk futbolunda düşük bütçeler ile düzgün işler yapmaya çalışan, 3 sene içerisinde 2. Lig'den Süper Lig'e yükselen bu güzel ilçe takımımızın, bazı kirli operasyonlara yem edilmiş olmasını hazmedemiyor, bu yaşanan kapkara gecenin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ASBAŞKAN POLAT: SONUCA HAKEM VE VAR KARARLARININ ETKİSİ BÜYÜK

Karşılaşmayla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat ise, "Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sahadan 2-1 mağlup ayrıldık. Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki, müsabakanın sonucu üzerinde hakem ve VAR kararlarının etkisi büyük olmuştur. Sahada gösterdiğimiz mücadele ve futbol adına sergilediğimiz emek, ne yazık ki adil bir yönetimle taçlanamamıştır. Bodrum FK olarak, her zaman sahada alın teriyle kazanılan galibiyetlere ve futbolun adaletine inanıyoruz. Ancak yaşananlar, hem camiamızı hem de taraftarlarımızı derinden üzmüştür. Bu vesileyle, Türk futbolunun daha şeffaf ve adaletli bir yapıya kavuşması adına ilgili kurumları daha hassas davranmaya davet ediyoruz. Takımımıza ve teknik ekibimize sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyor, her şeye rağmen yolumuza inançla devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" dedi.