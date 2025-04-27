Bornova lige tutundu

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta son haftaya düşme hattında giren Bornova 1877, sahasında iddiası bulunmayan Kırşehir FSK'yı tek golle mağlup etti: 1-0. Yeşilbeyazlılar, direkt rakipleri Kuşadasıspor ve 23 Elazığ FK'nın berabere kalması sonrası kümede kalmayı başardı. Müsabakaya ev sahibi ekip etkili başladı. Rakip kaleyi abluka altına alan İzmir temsilcisi, aradığı golü ilk yarının sonlarında buldu. 40. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Abdullah Çınar fileleri havalandırdı: 1-0. İlk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda rakip atakları savuşturmayı başaran Bornova 1877, rakip kalede yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakayı 1-0 kazanan Bornova 1877, zor geçen sezonda ligde kalmayı başardı.