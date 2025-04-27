Göztepe'ye piyango vurdu! Avrupa kulübü yıldız isme kafayı taktı: Pazarlıklar çift haneden başlayacak

Göztepe'nin yıldızı Romulo Cardoso'ya Avrupa'nın ilgisi artıyor. Devre arasında Feyenoord'un Sambacı için 12 milyon Euro'luk teklifini geri çeviren Göz-Göz'ün yaz transfer döneminde kapısını bu kez Ajax çalabilir. Hollanda ekibi, 10 kişilik transfer havuzunda Brezilyalı oyuncuya da yer verdi. Öte yandan Eredivisie ekiplerinden Feyenoord da forveti Santiago Gimenez'i 32 milyon Euro karşılığında Milan'a sattıktan sonra bu bölgede oluşan boşluğu henüz dolduramadı ve Romulo Cardoso'yu radarından çıkarmıyor.