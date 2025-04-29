Denizli Güreller 3.Lig’de

BÖLGESEL Amatör Lig 7. Grup'ta mücadele eden Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, sezonun bitmesine 1 hafta kala Nesine 3. Lig'e yükseldi. 29. Hafta maçında Çivril Belediyespor, 44. dakikada Ömer Faruk Öztürk'ün kafa vuruşu ile attığı golle Torbalıspor'u 1-0 yenerek rakibini şampiyonluktan etti. Böylece son haftaya girilirken 4 puan önde olan Denizli temsilcisi, bay olduğu haftada 65 puanla 3. Lig'e yükselmeyi garantilemiş oldu. 61 puanda olan Torbalıspor ise Play-Off maçlarına kalmayı garantiledi. 50 puanla 3'üncü sıraya yükselen Çivril Belediyespor ise en iyi üçüncü takım olarak Play-Off'lara katılmayı hedefliyor. 28. hafta ligden çekilen Didim Belediyespor karşısında 3-0 hükmen galip gelen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, bu haftayı da bay takım olarak geçmişti.

PROFESYONEL LİGDE TEK

İKI haftadır maç yapmamasına rağmen şampiyonluğa ulaşıp statü gereği direkt 3. Lig'e yükselen Denizli İdmanyurdu Gürellerspor, Denizlispor'un Bölgesel Amatör Lige düşmesi sonrası gelecek sezon Denizli'yi 3. Lig'de temsil eden tek takım olacak. Kırmızı-siyahlılar gelecek hafta İzmir Asarlıkspor maçında şampiyonluk kupasına kavuşacak.