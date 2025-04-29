Petkim çok mutlu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 86-81 mağlup eden Aliağa Petkimspor'da yüzler gülüyor. Petkimspor, 27 maçta aldığı 10 galibiyetle ligde 11. sırada yer alıyor. Son üç maçında sırasıyla Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka ve Beşiktaş Fıbabank'a mağlup olarak düşme hattına yaklaşan İzmir temsilcisi, bu galibiyetle nefes aldı. Petkimspor, düşme hattında yer alan Manisa Basket ile arasındaki galibiyet sayısını farkını ikiye çıkararak son üç haftaya avantajlı girdi.

"GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM"

İzmir ekibi, gelecek hafta evinde ligin flaş ekiplerinden ONVO Büyükçekmece ile karşılaşacak. Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Gören, "Aldığımız galibiyetten dolayı mutluyum. Teknik ve idari ekibimizin yanı sıra tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Genç oyuncularımız Kılıçarslan ve Karahan'ı da ayrıca kutluyorum; bu akşam çok değerli katkılar verdiler" ifadelerini kullandı.