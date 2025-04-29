Yunusemre’den madalya yağmuru

YUNUSEMRE Belediyespor'dan madalya yağmuru devam ediyor. Amatör branşlara önem veren Mavi-Beyazlı kulüp, son dönemde ulusal seviyede organize edilen judo, güreş ve taekwondo müsabakalarında başarıdan başarıya koştu. Buna göre judoda Amasya'da düzenlenen Okul Sporları Küçükler Türkiye Birinciliği'nde mücadele eden sporculardan Derin Avcı 36 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Yağız Duman da 34 kiloda Türkiye 3'üncüsü oldu.

ANTRENÖRLERE TEBRİK

Güreşte ise U15 Grekoromen Güreş Grup Şampiyonası'nda ter döken Emir Artürk, 44 kiloda üçüncü olarak bronz madalya kazanırken, Furkan Akgün, Ömer Faruk Batur, Samet Akbay, Ahmet Yiğit Efe, Nafiz Efe Aydoğdu ve Hasan Hüseyin Akbıyık kilolarında ilk 10'a girerek Türkiye Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazandı.

Taekwondoda ise Engin Ayaz Şahin, Kütahya'da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Taekwondo Grup Müsabakaları'nda +65 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu. Son 15 günde Manisa'ya yakışan derecelere imza attıklarını belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Bülent Kanik, emeği geçen sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.